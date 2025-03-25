Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину
Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейских политиков, которые планируют отправку миротворческих миссий на Украину. Об этом сообщает ТАСС.
На фоне переговоров о прекращении огня, которые ведут Россия, США и Украина, «коалиция желающих помочь», которую возглавляют Британия и Франция, начала обсуждать отправку миротворческих сил. СМИ сообщили, что в случае достижения перемирия планируется создать две отдельные миротворческие миссии.
«Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность», - так эти новости прокомментировал Лавров.
По данным Politico, первоначально Британия и Франция обсуждали формирование численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран, которые смогли бы охранять линию соприкосновения. Позже появились данные о контингенте в 30 тысяч военных, которые сосредоточились бы на охране украинских портов и объектов инфраструктуры, причем основная роль в этой миссии была бы отдана авиации.
Итоговая версия плана может включать развертывание сухопутных войск если не на территории Украины, то на ее западных границах, писала Financial Times.
В марте в первом саммите «коалиции желающих» приняли участие 16 стран: Британия принимала Канаду, Чехию, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию, Испанию, Швецию, Турцию и Украину. В телефонной конференции, прошедшей позже, приняли участие более 30 стран, включая Австралию, Новую Зеландию и Японию. Россия заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине.