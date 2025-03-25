Желание нанести поражение России уже проходили в мировой истории. Те же цели были у Наполеона и Гитлера, напомнил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«Желание сдержать Россию, и не просто сдержать, а нанести ей поражение, кто-то даже сказал: «Надо унизить [президента РФ Владимира] Путина» — это желание, как оказывается, историки меня могут, наверное, поправить, но мое ощущение истории — что мы всё уже проходили. И Наполеон, и Гитлер — цели были те же», — заявил Лавров.

По словам министра, для реализации этих целей и Наполеон, и Гитлер завоевали сначала всю Европу. В настоящий момент наблюдается похожая ситуация, отметил Лавров.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France 2 заявил, что России нельзя дать победить в украинском конфликте. Он отметил, что результат этого военного столкновения имеет «экзистенциальное» значение как для Европы, так и конкретно для Франции.

За эти слова французского лидера осудил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. В соцсети Х он ответил Макрону, что Россия уже выиграла в этом конфликте.