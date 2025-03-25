Лавров объяснил, как подрыв ВСУ станции «Суджа» отразится на европейцах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по газоизмерительной станции в Судже, после чего Киев возложил ответственность за это на Россию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Как уточнил глава МИД, украинская сторона понимала, что от этого объекта зависит обеспечение энергией ряда стран Европы.

Стало известно о минировании трубы на станции «Суджа»

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что Киев преднамеренно решил подорвать станцию «Суджа» ночью 21 марта. Представители ведомства отметили, что своими действиями по разрушению инфраструктуры России Украина стремится подорвать доверие к мирным инициативам по урегулированию конфликта.