Бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда отказался слушать Россию относительно опасений членства Украины в НАТО. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Российскую Федерацию, настаивая на членстве Киева в НАТО и создавая Москве угрозу», — сказал Лавров в эфире «Первого канала». По его словам, гарантии для России со стороны Украины могут быть только после приказа главе Украины Владимиру Зеленскогому из США.