Лавров рассказал, в каком случае Украина может дать гарантии для России
Гарантии для РФ со стороны Украины могут стать исключительно результатом приказа Владимиру Зеленскому из США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
Он отметил, что власти Соединенных Штатов понимают, что только Вашингтон сможет добиться от Киева прекращения терактов и обстрела гражданских объектов на российской территории. Лавров также подчеркнул, что Москва больше не собирается верить украинским властям на слово, учитывая предыдущий опыт.
Напомним, что 24 марта в Эр-Рияде прошел новый раунд переговоров РФ и США. Они представляют собой встречу экспертных групп. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры были техническими. Делегации передали свои доклады главам государств.