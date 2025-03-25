Лавров: Путину и Трампу докладывают об итогах переговоров в Эр-Рияде

Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу в настоящее время докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
"Переговоры завершились тем, что о результатах предварительных, которые там были достигнуты, сейчас докладывают президенту России, президенту Соединенных Штатов. Обсуждали там, как условились Путин и Трамп, прежде всего вопросы безопасного судоходства на Черном море ", - отметил глава дипведомства РФ.