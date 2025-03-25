Лавров: Путину и Трампу докладывают об итогах переговоров РФ и США в Эр-Рияде

ТАССиещё 1

Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу в настоящее время докладывают об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Лавров: Путину и Трампу докладывают об итогах переговоров в Эр-Рияде
© РИА Новости

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

"Переговоры завершились тем, что о результатах предварительных, которые там были достигнуты, сейчас докладывают президенту России, президенту Соединенных Штатов. Обсуждали там, как условились Путин и Трамп, прежде всего вопросы безопасного судоходства на Черном море ", - отметил глава дипведомства РФ.

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