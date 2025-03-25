Лавров сделал заявление о переговорах РФ и США в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США обсуждали на переговорах в Саудовской Аравии вопросы безопасного судоходства в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Первого канала».

Лавров указал, что российские переговорщики напомнили представителям США о причинах провала черноморской зерновой сделки с Украиной, передает ТАСС. Министр сообщил, что Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, но в «более приемлемой для всех сторон» форме.

Новый раунд переговоров России и США прошел в Эр-Рияде 24 марта. В Кремле заявили, что на этой встрече экспертные группы в первую очередь обсуждали безопасность судоходства в Черном море.

В Кремле ответили на вопрос об итогах переговоров с США

Переговоры продолжались более 12 часов. Первоначально СМИ сообщали, что стороны опубликуют совместное заявление на следующий день. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров публиковаться не будет, так как «речь идет о технических переговорах, с погружением в детали».