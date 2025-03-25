Итоги переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде скрывают, поскольку Россия и Соединенные Штаты ни о чем не договорились, такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков. Он предположил, что Москва и Вашингтон не хотят создать видимость провала.

Ни о чем не договорились. Но не хотят об этом сказать. И теперь совещаются, как объявить, чтобы не было ощущения провала, — заявил Марков.

Кроме того, продолжил политолог, итоги переговоров не раскрываются, поскольку Россия добилась существенных пунктов, которые будут трудны для Украины. В связи с этим США «выбивают согласие» Киева. Марков также не исключил, что стороны могли прийти к серьезному соглашению, требующему согласия высшего политического руководства.