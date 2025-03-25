Российский политолог Сергей Марков заявил, что решение не раскрывать итоги переговоров России и США может быть связано с отсутствием новых договоренностей или же, наоборот, с существенными уступками со стороны американцев. Об этом Марков написал в своем Telegram-канале.

Новый раунд переговоров России и США прошел в Эр-Рияде 24 марта. В Кремле сообщали, что на этой встрече экспертные группы в первую очередь будут обсуждать безопасность судоходства в Черном море.

Переговоры продолжались более 12 часов. Первоначально СМИ сообщали, что стороны опубликуют совместное заявление на следующий день. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание переговоров публиковаться не будет, так как «речь идет о технических переговорах, с погружением в детали».

Раскрыты детали переговоров России и США

Марков считает, что результаты встречи было решено скрыть по одной из четырех причин. Первая версия - Россия и США «ни о чем не договорились», но не хотят об этом объявлять.

«И теперь совещаются, как объявить, чтобы не было ощущения провала», - предположил политолог.

Второй вариант заключается в получении существенных уступок Россией, которые будут трудны для Украины. Поэтому теперь американской стороне предстоит «выбить согласие» у Киева.

Третья версия - стороны «договорились до чего такого серьезного, что требует согласия высшего политического руководства». И, наконец, четвертая версия предполагает, что технический характер переговоров требует какой-то «особенной конфиденциальности».