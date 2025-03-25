Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на кадры с украинским лидером Владимиром Зеленским, где тот стоит на фоне изображения горящего Кремля.

Представитель Кремля отметил, что этот снимок наглядно демонстрирует уровень духовного развития Зеленского и его отношение к происходящему.

— Это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях. В любом случае, это не красит тех, кто это снимает, кто это публикует и кто позирует на таких фотографиях, — сказал РИА Новости Песков.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также прокомментировала фотографии из кабинета украинского лидера Владимира Зеленского, где на картинах изображены горящий Кремль и украинские военные на территории России. Дипломат сравнила такую обстановку с психбольницей.

В Госдуме оценили картину с горящим Кремлем в офисе Зеленского

В ходе интервью с украинским президентом журналисты Time заметили в кабинете Владимира Зеленского любопытные картины. Так, на опубликованных фотографиях он был запечатлен на фоне картины с горящим Кремлем.