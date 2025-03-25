Песков раскрыл планы на следующий разговор Путина и Трампа

Планов на разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока в планах разговора на высшем уровне нет», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что при необходимости такой разговор будет организован «быстро и оперативно».

24 марта пресс-секретарь российского лидера заявил, что Россия и США желают разрешения конфликта на Украине и совместно движутся в этом направлении. Он отметил, что Москве и Вашингтону «предстоит проработать еще очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием».