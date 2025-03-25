Медведев обещал неминуемое возмездие тем, кто напал на журналистов в ЛНР
Неминуемое наказание ждёт тех, кто напал на российских журналистов в Луганской Народной Республике. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он направил телеграмму с соболезнованиями Союз журналистов России.
«Тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждёт неминуемое возмездие», — привело его слова РИА Новости.
Накануне стало известно, что в результате атак боевиков ВСУ погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор канала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели.
Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжёлые ранения.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что Киев продолжает злодеяния в отношении безоружных журналистов.