Медведев обещал неминуемое возмездие тем, кто напал на журналистов в ЛНР

Неминуемое наказание ждёт тех, кто напал на российских журналистов в Луганской Народной Республике. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он направил телеграмму с соболезнованиями Союз журналистов России.

«Тех, кто совершил нападения на российских журналистов, ждёт неминуемое возмездие», — привело его слова РИА Новости.

Накануне стало известно, что в результате атак боевиков ВСУ погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор канала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели.

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжёлые ранения.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что Киев продолжает злодеяния в отношении безоружных журналистов.