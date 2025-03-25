Песков прокомментировал гибель российских журналистов в зоне СВО

Россия постоянно обращает внимание мирового сообщества на попытки убийства журналистов в зоне конфликта на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российская сторона постоянно обращает внимание мирового сообщества на акты нападения, устрашения, нападения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта. Конечно, мы считаем весьма и весьма недостаточной реакцию международного сообщества», — сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что целенаправленные удары по российским журналистам подчёркивают недоговороспособность режима Владимира Зеленского.

В результате обстрела ВСУ погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин получил тяжёлые ранения.

Кроме того, в Суджанском районе Курской области пострадал корреспондент ТАСС.