В Кремле ответили на вопрос об итогах переговоров с США

Переговоры России и США в Эр-Рияде носили технический характер, и их содержание публиковаться не будет. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Переговоры России и США прошли в столице Саудовской Аравии 24 марта и длились около 12 часов. По словам президента США Дональда Трампа, темами обсуждения стали территории, линии демаркации и контроль над АЭС.

В свою очередь в Кремле подчеркнули, что речь идет «о технических переговорах, с погружением в детали».

«Поэтому, конечно, скажем так, содержание технических переговоров «публичиться» точно не будет, этого не следует ожидать. Это первое, а второе - еще раз повторяю, сейчас доклады, сделанные в столице, анализируются, и уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях», - заявил Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента России заверил, что Москва и Вашингтон продолжат контакты, пишет ТАСС.

«Есть понимание, что контакты будут продолжаться, но конкретики пока нет. Она будет согласована», - пояснил официальный представитель Кремля.

Раскрыты детали переговоров России и США

Напомним, что российскую сторону на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Комментируя итоги переговоров, Карасин подчеркнул, что диалог был «насыщенным, непростым, но весьма полезным для нас и для американцев».