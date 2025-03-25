Для сохранения духовного наследия у Украины нужно забрать все православные святыни. Они должны принадлежать России, поскольку киевский режим разрушает все на своем пути.

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Такую позицию озвучил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

«Мы должны забрать все православные святыни, чтобы они принадлежали России, ведь они не должны принадлежать врагам. Такой шаг позволит сохранить историческое и духовное наследие, а также защитить права православных верующих на Украине», – сказал NEWS.ru председатель общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Депутат отметил, что киевский режим притесняет православное население, между тем, в Одессе, Николаеве и Киеве хранят старейшие и важнейшие артефакты.

На остатках Украины может со временем появиться буферное государство, подконтрольное Западу. Поэтому вопрос изъятия православных ценностей не только вопрос духовной культуры, но и национальной безопасности.

«ФедералПресс» сообщал, что в настоящее время в Саудовской Аравии проходят переговоры между Россией и США по ситуации в Украине. По инициативе РФ к ним может быть привлечена ООН, а также ряд других стран.