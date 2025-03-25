Картина с охваченным огнем Кремлем в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского — сумасшествие, заявил в интервью РИА Новости депутат нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет.

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Соответствующим образом парламентарий отреагировал на картину в офисе Зеленского, о которой стало известно после публикации журнала Time. На размещенном в издании снимке запечатлен глава киевского режима, позирующий перед камерой между двумя картинами. На левом полотне изображены горящие Кремль и Мавзолей, а на правом — ВСУ, которые сражаются на территории Российской Федерации. Каждая из картин, по словам Зеленского, свидетельствует о победе.

«Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках», —поделился своей точкой зрения по поводу картин Шеремет.

Собеседник издания напомнил, что Россию также мечтали разрушить Наполеон и Гитлер. Главе киевского режима, как указал депутат, стоит вспомнить судьбу врагов России.