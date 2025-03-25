В рамках переговоров экспертных групп России и США по Украине позиции Москвы и Вашингтона не всегда совпадали, однако стороны намерены искать формы взаимодействия. Об этом РИА Новости заявил сенатор Григорий Карасин, возглавляющий делегацию РФ на встрече с США в Саудовской Аравии.

«Другой вопрос, что позиции (по Украине – прим. ред.) не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия», - подчеркнул он.

24 марта делегации России и США провели в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде переговоры по урегулированию конфликта на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Раскрыты впечатления российской делегации от переговоров с США

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.