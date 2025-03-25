Диалог на российско-американских переговорах в столице Саудовской Аравии вышел непростым, но полезным, и удалось обсудить много проблем. Об этом рассказал ТАСС один из участников российской делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Переговоры делегаций России и США прошли в Эр-Рияде 24 марта и продолжались около 12 часов. Россию на них представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Со стороны США были директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

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По словам президента США Дональда Трампа, темами переговоров стали территории, линии демаркации и контроль над АЭС. При этом Трамп не стал уточнять, о какой именно АЭС идет речь.

«Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно», - заявил сенатор Григорий Карасин.

Он также отметил, что Россия и США намерены продолжить консультации с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны.

«В общем, впечатление осталось такого конструктивного диалога, который нужен и необходим. Американцы тоже в этом заинтересованы», - констатировал он.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя переговоры России и США, назвал российскую делегацию «командой войны». При этом он не стал критиковать Белый дом за факт дипломатической встречи.