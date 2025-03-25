В Госдуме отреагировали на картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в пору фотографироваться в тюремной робе. Так депутат Госдумы Михаил Шеремет отреагировал в беседе с РИА Новости на картину с горящим Кремлем в офисе Зеленского.

«Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится», — подчеркнул он.

24 марта журнал Time опубликовал фотографию, на которой Зеленский позирует в своем кабинете. При этом у украинского лидера за спиной висят две большие картины: на одной из них изображены Кремль и Мавзолей, охваченные огнем. На другой — украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях.

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Член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя эту картину, назвал Зеленского «больным на голову человеком» и подчеркнул, что никому из российских граждан даже в голову не пришло бы заказывать картины с горящей Банковой улицей в Киеве.