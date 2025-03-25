В России высказались о причинах обострения конфликта на Украине Европой

Обострение конфликта на Украине Европой на фоне переговоров России и США может быть связано с коррупцией, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. О причинах она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

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«Главное, что переговоры начались. Это успокоило многих и успокаивает. При этом самое удивительное, что на фоне этих переговоров Европа, наоборот, обостряет [ситуацию тем], что мы на них нападать собираемся. Начинаешь все больше и больше думать, что есть элемент коррупции, что теперь же надо объяснить, куда делись все деньги за это время и кто в этом участвовал тогда вместе с Украиной. Странно, что они хотят, чтобы конфликт продолжался», — поделилась депутат.

Европу поставили перед судьбоносным выбором в отношении России

Утром 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начался новый раунд переговоров России и США об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа, которая должна быть заинтересована в мире, «говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя». Вместо того чтобы думать, как устранить первопричины конфликта, она собирается «добавить дополнительно к этим первопричинам контингенты стран НАТО», которые потенциально могут быть размещены на территории Украины, отметил он.