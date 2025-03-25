CBS: заявление России и США по переговорам будет опубликовано в 11:00 мск

Телеканал CBS утверждает, что заявление России и США по переговорам в Эр-Рияде будет опубликовано в 11:00 мск. Об этом телеканал сообщает со ссылкой на два источника.

«Заявление должно быть опубликовано в 4 часа утра в Вашингтоне и в 11 часов утра в Москве», — говорится в материале.

В Эр-Рияде завершились самые долгие переговоры России и США

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта в телевизионном интервью расскажет о некоторых аспектах контактов Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

Агентство Reuters сообщало, что Белый дом положительно оценивает прошедшие переговоры.