МИД: Киев продолжает террор против российских граждан и атаковал сотрудников СМИ

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Киев не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, а также атаковал сотрудников СМИ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова обвинила Киев в ударах по российским журналистам
© Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чём мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанёс удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие «на земле» события», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что ВСУ нанесли удар высокоточными боеприпасами РСЗО по заведомо определённому гражданскому автомобилю с представителями СМИ.

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По словам Захаровой, количество терактов Киева возрастает соразмерно пониманию им невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона ВС России.

МИД России также выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов при атаке ВСУ в ЛНР.

В результате обстрела ВСУ погибли журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин получил тяжёлые ранения.

Кроме того, в Суджанском районе Курской области пострадал корреспондент ТАСС.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ намеренно преследуют сотрудников российских СМИ.

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