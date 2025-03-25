Лавров расскажет о переговорах России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров расскажет о некоторых аспектах контактов Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Министр раскроет детали переговоров сторон во вторник, 25 марта, в интервью «Первому каналу», уточнила дипломат.

ТАСС: совместное заявление России и США по переговорам в Эр-Рияде будет 25 марта

Ранее стало известно о завершении переговоров России и США в Эр-Рияде. Диалог продлился более 12 часов. Сообщалось, что совместное заявление будет опубликовано 25 марта.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Она также заявила, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».