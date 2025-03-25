Лавров расскажет о контактах России и США в Эр-Рияде

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 25 марта, расскажет о некоторых аспектах российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что министр поделится подробностями контактов с американской делегацией в интервью Первому каналу.

Очередные переговоры России и США по поводу украинского конфликта завершились в Саудовской Аравии вечером 24 марта. Они длились более 10 часов и проходили в закрытом формате.

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По итогам консультаций стороны согласовали текст совместного заявления – документ распространят Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта. Отмечалось, что на переговорах обсуждались территориальные вопросы и возможные линии разграничения между Россией и Украиной, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море.