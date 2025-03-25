В МИД России заявили о преднамеренном выслеживании ВСУ журналистов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преднамеренно выслеживают российских журналистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Похоже, что [президент Украины Владимир] Зеленский дал приказ игнорировать любые нормы. Бьют преднамеренно по мирным, по известным им местам, выслеживают журналистов», — заявил он.

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Мирошник добавил, что все больше подробностей свидетельствуют о преднамеренном и террористическом характере удара по сотрудникам СМИ и находившимся с ними людям.

Ранее стало известно, что по гражданской машине с сотрудниками СМИ был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.