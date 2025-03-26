Захарова: Киев открыл «охоту» на российских военкоров

Украина начала зачищать информационное пространство, объявив охоту на военных корреспондентов из России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментируя атаки украинских военных на российских журналистов, Захарова отметила, что на них объявлена охота.

Дипломат добавила, что убитые представители российских СМИ были одеты в жилетки с опознавательными знаками «Пресса», что дает повод полагать, что военкоры стали мишенью вражеской армии.

— Для киевского режима журналисты стали целью, мишенью. И просто на них объявлена охота, это очевидно. Это системная, планомерная «работа», которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства, — заключила Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

В понедельник, 24 марта, при обстреле в ЛНР погибли трое российских журналистов — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также скончались еще трое гражданских. После этого российские политики обратились в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО с требованием прояснить ситуацию. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».