Захарова: Киев открыл «охоту» на российских военкоров
Украина начала зачищать информационное пространство, объявив охоту на военных корреспондентов из России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя атаки украинских военных на российских журналистов, Захарова отметила, что на них объявлена охота.
Дипломат добавила, что убитые представители российских СМИ были одеты в жилетки с опознавательными знаками «Пресса», что дает повод полагать, что военкоры стали мишенью вражеской армии.
— Для киевского режима журналисты стали целью, мишенью. И просто на них объявлена охота, это очевидно. Это системная, планомерная «работа», которую осуществляет киевский режим по зачистке информационного пространства, — заключила Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».
В понедельник, 24 марта, при обстреле в ЛНР погибли трое российских журналистов — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также скончались еще трое гражданских. После этого российские политики обратились в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО с требованием прояснить ситуацию. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».