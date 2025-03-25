Появились подробности о настрое российской делегации после переговоров с США

Настрой российской делегации после переговоров с представителями Соединённых Штатов в Эр-Рияде был хорошим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Хорошее», — ответил собеседник агентства, комментируя настроение российской делегации.

Лавров расскажет о переговорах России и США

Ранее сообщалось, что переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде завершились. Они длились более 12 часов.

По данным РИА Новости, совместное заявление представителей России и США по итогам встречи опубликуют 25 марта.