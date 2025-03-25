Появились подробности о настрое российской делегации после переговоров с США

РИА Новости: настрой российской делегации после переговоров в Эр-Рияде хороший
Настрой российской делегации после переговоров с представителями Соединённых Штатов в Эр-Рияде был хорошим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
«Хорошее», — ответил собеседник агентства, комментируя настроение российской делегации.
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Ранее сообщалось, что переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде завершились. Они длились более 12 часов.
По данным РИА Новости, совместное заявление представителей России и США по итогам встречи опубликуют 25 марта.