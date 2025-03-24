В Эр-Рияде завершились самые долгие переговоры России и США

В российской делегации в Эр-Рияде сообщили, что переговоры России и США в Саудовской Аравии закончились. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что разговор продлился более 12 часов. Заявление по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта — обе делегации уже согласовали текст совместного обращения. В данный момент дипломаты покинули гостиницу The Ritz-Carlton, в которой и была назначена встреча.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал переговоры России и США. В своем обращении он назвал российскую делегацию «командой войны», однако не стал критиковать Белый дом за факт дипломатической встречи.