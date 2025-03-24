В Госдуме прокомментировал картину Зеленского с горящим Кремлем

Депутат Госдумы и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал картину из кабинета Владимира Зеленского, на которой изображен горящий Кремль. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Миронова, картина Зеленского с горящим Кремлем является свидетельством «проблем с психикой и наркомании» украинского лидера. Депутат также предположил, что холст мог появиться в 2022 году, когда Зеленский «потерял связь с реальностью».

«Не знаю, когда появились эти картины, но не удивлюсь, если не сейчас, а еще в 2022 году. Именно тогда Зеленский потерял связь с реальностью и привел страну к трагедии имени себя. Собственно, такие картины говорят о психическом состоянии украинского диктатора — то, что мы и так давно знаем. Думаю, повлияли сразу несколько факторов, в том числе нездоровый образ жизни», — заявил он.

Захарова назвала «психбольницей» выбор картин в кабинете Зеленского

Помимо этого Миронов заявил, что «люди с диагнозом “наркоман”» могут казаться здоровыми, но на самом деле «являются хитрыми и изворотливыми».

Ранее картину в кабинете Зеленского также прокомментировал член Совета Федерации Владимир Джабаров.