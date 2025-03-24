Депутат Госдумы Алексей Журавлев предостерег Украину от опасных игр с Россией. Парламентарий заявил, что РФ может в течение суток уничтожить всю украинскую энергетику. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам депутата, Россия может свободно уничтожить не только всю энергосистему Украины, но и даже вообще всю Украину.

При этом он отметил, что не может сказать, когда чаша терпения Москвы переполнится, добавив, что на сегодняшний день ведутся переговоры.

Чтобы не поражать всю критическую инфраструктуру, Россия наносит точечные удары, добавил политик.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что картина с горящим Кремлем и Мавзолеем в кабинете Владимира Зеленского показывает всю ограниченность его умственных способностей.