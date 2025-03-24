Захарова предупредила об опасности ИИ

Искусственный интеллект может выйти из-под контроля и превратиться в абсолютное зло. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она провела аналогию между ИИ и бесконечно растущим тестом, которое описал в своем произведении «Вечный хлеб» советский писатель-фантаст Александр Беляев.

«Беляев — писатель XX века, это был футуристический рассказ о будущем. И этот продукт утолял голод и решал проблему всего: производства, голода во всем мире, продовольствия и безопасности. Вдруг появился один нюанс, что производство этого продукта вышло из-под контроля, и он из блага превратился в абсолютное зло. И никто не знал, как это остановить», — рассказала Захарова.

По ее словам, ИИ уже демонстрирует декструктивно-разрушительный результат, который проявляется в «прошитых не с позиций вдохновения человека, а с точки зрения изменения человеческой природы алгоритмах». Захарова считает, что в будущем очень востребованы будут творческий потенциал и возможности человека, поскольку немногие смогут «не попасть под очарование» современной технологии.