Захарова прокомментировала атаки ВСУ накануне переговоров в Эр-Рияде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Захаровой, эта атака не случайно произошла накануне переговоров между Россией и США. Как считает дипломат, обстрел со стороны Украины в такое время показывает, что Киеву не нужен мир. При этом Захарова добавила, что ВСУ совершают подобные обстрелы перед любыми дипломатическими контактами.

«Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее… Им не нужен мир. Они об этом заявляли неоднократно», — заявила она.

Захарова рассказала о провале блицкрига Запада в отношении России

Ранее беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию ​​«Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.