Президент Турции Тайип Эрдоган после заседания правительства заявил, что позиция РФ в отношении перспективы 30-дневного прекращения огня на Украине является «скромной, но ценной» для урегулирования военного конфликта.

Его слова приводит ТАСС.

«Мы рассматриваем позитивный, пусть и с оговорками, подход России к предложению США о 30-дневном прекращении огня как скромный, но ценный шаг на пути к миру», — сказал он.

24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военнослужащие пока не намерены нарушать условия перемирия с Украиной об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Эрдоган обсудит с Путиным урегулирование на Украине

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом согласился на предложение США о взаимном отказе Москвы и Киева бить по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Однако Украина практически сразу нарушила эти договоренности. Спустя три часа после разговора Путина и Трампа ВСУ атаковали объект международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Краснодарском крае.