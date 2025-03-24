В России отреагировали на картину с горящим Кремлем в офисе Зеленского

Член Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал картину с горящим Кремлем, которую заметили в кабинете Владимира Зеленского.

По мнению Джабарова, такой выбор картины показывает «ограниченность умственных способностей» Зеленского. Сенатор также добавил, что на этой картине изображены «голубые мечты» украинского лидера, которые «так и останутся мечтами».

«Человек болен на голову. Нормальному человеку придет в голову вешать такие картины? Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину. Я думаю, что это так и останется его мечтой, черной мечтой — это не голубая мечта. У нас даже в голову бы никому не пришло заказывать картину с горящим Крещатиком, Банковой улицей — глупость полная. Думаю, что это показывает всю ограниченность его умственных способностей», — заявил Джабаров.

Ранее, в кабинете Зеленского заметили картину, на которой изображен горящий Кремль.