Идеологический блицкриг Запада против России потерпел неудачу, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы этот удар выдержали. Они планировали блицкриг во всех смыслах этого слова… Но что касается идеологического блицкрига — он планировался стопроцентно», — приводит ТАСС слова Захаровой.

По её словам, противники России надеялись, что люди начнут конфликтовать друг с другом и что экономические трудности, созданные ими, не позволят стране справиться с текущими вызовами.

Однако Россия успешно преодолевает трудности и продолжит это делать.

Ранее Захарова, комментируя последние удары ВСУ по территории России, заявила, что Киеву не нужен мир.