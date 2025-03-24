Захарова: Россия выдержала идеологический блицкриг Запада

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Идеологический блицкриг Запада против России потерпел неудачу, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова рассказала о провале блицкрига Запада в отношении России
© РИА Новости
«Мы этот удар выдержали. Они планировали блицкриг во всех смыслах этого слова… Но что касается идеологического блицкрига — он планировался стопроцентно», — приводит ТАСС слова Захаровой.

По её словам, противники России надеялись, что люди начнут конфликтовать друг с другом и что экономические трудности, созданные ими, не позволят стране справиться с текущими вызовами.

Однако Россия успешно преодолевает трудности и продолжит это делать.

Ранее Захарова, комментируя последние удары ВСУ по территории России, заявила, что Киеву не нужен мир.

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