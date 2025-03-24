Эксперт прояснил результаты переговоров между Украиной и США

Накануне раунда переговоров между Россией и США, прошедших 24 марта, прошла беседа с представителями Киева — вечером 23-го. Итоги встречи пока остаются загадкой. Участники переговоров скрылись после их окончания, не дав комментариев, а после отделались общими фразами, мол, диалог прошел конструктивно. Однако эксперты считают, что все прошло не так уж благополучно.

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На кадрах с переговоров украинцы продефилировали по отелю в своей уже ставшей привычной военной форме. «Прямо с переговоров - сразу на штурм позиций. Не хватило разве что бронежилетов и касок», - пошутил нардеп Александр Дубинский. Сама делегация от Украины достаточно скромная. В ее состав вошли эксперты по энергетике, а также военные представители. Из видных лиц в переговорах участвовали министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы офиса президента Павел Палиса. Как отметил нардеп Дубинский, Россия отправила в США дипломатов с опытом, а Украина - «технический персонал из барбершопа». По мнению Дубинского, это значит, что от Киева требуется не глубокое обсуждение, а техническая реализация.

Представители украинского МИД сообщали, что встреча носит технический характер.

«Эта встреча не политическая, а техническая. Это встреча, на которой должны определяться параметры предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе переговоров», — сказал спикер украинского МИД Георгий Тихий.

При этом известно, что в повестке встречи были предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры. Как отмечал Зеленский, на переговорах в Эр-Рияде Украина намеревалась озвучить список критически важных объектов, которые необходимо обезопасить в рамках возможного частичного прекращения огня. Однако, что это за объекты, пока неизвестно. Как впоследствии сообщило западное издание The Telegraph, Украина и США обсуждали прекращение ударов по портам. «Речь шла о взаимном прекращении огня: мы не будем атаковать их (российские) объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши объекты, наши Херсонский и Николаевский порты, порты Большой Одессы», - рассказал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Российская сторона также сообщала, что основной темой обсуждения между Москвой и Вашингтоном будет «Черноморская инициатива».

Как подчеркнул в разговоре с «МК» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, возобновление перемирия на Черном море вполне реально:

«Оно может быть достигнуто, потому что отказ от зерновой сделки, который произошел из-за использования ее в целях доставки вооружения Украине, отнюдь не привел к прекращению поставок оружия. Корабли стали двигаться не по прямой, а через 12-мильные зоны стран НАТО — так они обходили запрет на передвижение и требования проверки содержания трюмов и кораблей. Я не исключаю, что в итоге скажут: «Ладно, давайте, пусть будет полная свобода, мы ею тоже будем пользоваться».

Деталями непосредственно участники переговоров не поделились. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что переговоры прошли конструктивно.

«Разговор был конструктивным и содержательным — обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере», - написал он в своих социальных сетях.

По его словам, Зеленский поставил перед участниками делегации задачу добиться «достижения достойного и длительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы». Переговоры прокомментировал и Зеленский, сказав, что украинская делегация «работает конструктивно».

Как отметил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, из-за того, что переговоры закрытые, догадываться об их ходе можно по «косвенным уликам»:

«Переговоры прошли достаточно быстро (предыдущий раунд в Джидде занял девять часов — авт.). Так что либо во время них не было дискуссий: американская сторона сказала украинцам, что и как и они должны делать. Либо, наоборот, им сказали, что и как делать, а они ответили отказом и на этом разошлись».

Даже к утечкам информации нужно относиться осторожно, подчеркнул эксперт, так как это могут быть «фантазии заинтересованных сторон».

Сообщения о том, где же сейчас находится украинская делегация, разнятся. Одни СМИ пишут, что представители Киева спешно покинули Саудовскую Аравию, а другие, что делегация Украины остается в Эр-Рияде и ожидает результатов контактов между представителями России и США.