Лавров и глава МИД Армении обсудили согласование мирного договора Еревана и Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили по телефону прогресс в согласовании Ереваном и Баку проекта мирного договора, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку», — говорится в пресс-релизе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного договора между Ереваном и Баку.

13 марта Армения и Азербайджан завершили переговоры и согласовали проект мирного соглашения.

Пашинян уточнил, что силы третьих стран не будут размещены на границе Армении и Азербайджана после подписания мирного соглашения.