«Зеленского хотят убрать красиво»: сенатор о согласии Киева на капитуляцию
Слухи о согласии Киева на капитуляцию могут намекать на то, что украинского лидера Владимира Зеленского хотят красиво убрать, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Он добавил, что не следует доверять подобной информации, так как ее озвучил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Я думаю, что Рева сказал от себя это, он особо ничем не рискует. Вряд ли кто-то из официальных лиц, действующих в Киеве, сейчас такое может повторить. Я думаю, что он, скорее всего, выдает желаемое за действительное либо описывает ситуацию, что Зеленского хотят красиво убрать и он всем надоел. Поэтому я бы не стал доверять таким экспертам, которые говорят, ни за что не отвечая, — сказал Джабаров.
Ранее Рева заявил, что Киев планирует принять условия капитуляции, которые предложит президент США Дональд Трамп. По словам экс-министра, речь идет об отказе Украины от утраченных территорий и вступления в НАТО, а также о демилитаризации страны. Рева добавил, что единственное, о чем договаривается Киев, — личные гарантии безопасности Зеленскому и его свите.
До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что горячая фаза конфликта завершится в 2025 году. Вместе с тем он не исключил, что за этим наступит новый этап эскалации.