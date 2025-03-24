Cенатор высказался о согласии Киева на капитуляцию

Слухи о согласии Киева на капитуляцию могут намекать на то, что украинского лидера Владимира Зеленского хотят красиво убрать, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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Он добавил, что не следует доверять подобной информации, так как ее озвучил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Я думаю, что Рева сказал от себя это, он особо ничем не рискует. Вряд ли кто-то из официальных лиц, действующих в Киеве, сейчас такое может повторить. Я думаю, что он, скорее всего, выдает желаемое за действительное либо описывает ситуацию, что Зеленского хотят красиво убрать и он всем надоел. Поэтому я бы не стал доверять таким экспертам, которые говорят, ни за что не отвечая, — сказал Джабаров.

Ранее Рева заявил, что Киев планирует принять условия капитуляции, которые предложит президент США Дональд Трамп. По словам экс-министра, речь идет об отказе Украины от утраченных территорий и вступления в НАТО, а также о демилитаризации страны. Рева добавил, что единственное, о чем договаривается Киев, — личные гарантии безопасности Зеленскому и его свите.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что горячая фаза конфликта завершится в 2025 году. Вместе с тем он не исключил, что за этим наступит новый этап эскалации.