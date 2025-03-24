Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала ТАСС картины, которые повесил Владимир Зеленский в своём офисе.

Ранее британские СМИ опубликовали фотографию из кабинета Зеленского, где на стене висят картины с горящим Кремлём и военнослужащими ВСУ на территории России.

«Психбольница», — сказала Захарова.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что картина с изображением горящего Кремля в кабинете Владимира Зеленского указывает на его ограниченность в умственных способностях.