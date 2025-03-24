Захарова назвала «психбольницей» выбор картин в кабинете Зеленского
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала ТАСС картины, которые повесил Владимир Зеленский в своём офисе.
Ранее британские СМИ опубликовали фотографию из кабинета Зеленского, где на стене висят картины с горящим Кремлём и военнослужащими ВСУ на территории России.
«Психбольница», — сказала Захарова.
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что картина с изображением горящего Кремля в кабинете Владимира Зеленского указывает на его ограниченность в умственных способностях.