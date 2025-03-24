Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин 24 марта провел телефонный разговор с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, выразив ему признательность за посреднические усилия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ
© РИА Новости

Путин отметил «активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной». Также Путин и Аль Нахайян обсудили развитие российско-американского диалога.

Президент ОАЭ высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий. В частности, он приветствовал проходящие в Саудовской Аравии переговоры.

Кроме того, лидеры стран дали положительную оценку уровню отношений России и ОАЭ. Они высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Президенты условились поддерживать тесную координацию в формате ОПЕК+. Также Путин поздравил Аль Нахайяна и народ ОАЭ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Новый раунд переговоров России и США начался в Эр-Рияде 24 марта. В Кремле сообщали, что на этой встрече экспертные группы в первую очередь будут обсуждать безопасность судоходства в Черном море.

Первые переговоры делегаций РФ и США прошли 18 февраля, также в Саудовской Аравии. По итогам встречи стороны условились назначить высокопоставленные команды для переговоров по Украине. Эти команды должны работать над «скорейшим прекращением конфликта таким образом, чтобы [решение] было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон». В Госдепе подчеркивали, что Россия и США также договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».