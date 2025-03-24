Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин 24 марта провел телефонный разговор с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, выразив ему признательность за посреднические усилия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил «активное посредническое содействие при осуществлении обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной». Также Путин и Аль Нахайян обсудили развитие российско-американского диалога.

Президент ОАЭ высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий. В частности, он приветствовал проходящие в Саудовской Аравии переговоры.

Кроме того, лидеры стран дали положительную оценку уровню отношений России и ОАЭ. Они высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Президенты условились поддерживать тесную координацию в формате ОПЕК+. Также Путин поздравил Аль Нахайяна и народ ОАЭ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Новый раунд переговоров России и США начался в Эр-Рияде 24 марта. В Кремле сообщали, что на этой встрече экспертные группы в первую очередь будут обсуждать безопасность судоходства в Черном море.

Первые переговоры делегаций РФ и США прошли 18 февраля, также в Саудовской Аравии. По итогам встречи стороны условились назначить высокопоставленные команды для переговоров по Украине. Эти команды должны работать над «скорейшим прекращением конфликта таким образом, чтобы [решение] было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон». В Госдепе подчеркивали, что Россия и США также договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».