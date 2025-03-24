От проходящих в Эр-Рияде переговоров России и США не нужно ждать прорывов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что новый раунд переговоров России и США проходит в Эр-Рияде сегодня, 24 марта. Сообщалось, что РФ на них представляет сенатор Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

«Работа идет за закрытыми дверями. Нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям. Это одно из них», — сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова.

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Представитель ведомства также отметила, что следует помнить определенные Россией цели и задачи в рамках спецоперации на Украине.