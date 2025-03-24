В условиях глобального потепления и выхода США из климатических соглашений Россия занимает более выгодные позиции в Арктике по сравнению с Америкой, утверждает журнал Foreign Policy.

«В то время как Соединённые Штаты стремятся расширить добычу нефти и газа в регионе, Россия уже значительно опережает их», — говорится в публикации.

Автор статьи отмечает, что отказ Соединённых Штатов от активной борьбы с изменением климата скорее усугубляет их положение, чем приносит пользу.

Он подчёркивает, что в настоящее время США не готовы должным образом защищать свои интересы в Арктике или извлечь выгоду из ускоренного экономического развития региона.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия на сегодняшний день является абсолютным лидером в Арктике.