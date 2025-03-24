Еще одна страна заявила об участии в праздновании 9 Мая в Москве

Израиль не откажется от празднования 9 Мая, страна будет представлена на параде Победы в Москве. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Дипломат напомнил, что в Израиле также официально 9 мая празднуется День Победы и проходит «Бессмертный полк».

«Мы - одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая - это День Победы. Единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов, это Израиль. И где проходит «Бессмертный полк»», - пояснил он.

Говоря о планах израильской стороны присутствовать на параде Победы в Москве, Бен Цви отметил, что посол Израиля Симона Гальперин «будет стопроцентно участвовать».

И.о. посла также обратил внимание на то, что в Израиле «живут многие ветераны войны» и они также «выходят на парад», а в Нетании и Иерусалиме установлены памятники воинам и героям.

Военные иностранного государства примут участие в параде Победы в Москве

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военные Мьянмы вместе с расчетами ВС РФ пройдут парадным маршем по Красной площади 9 Мая. Также участие в параде в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне примут военнослужащие из Белоруссии и Таджикистана.