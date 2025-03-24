Еще одна страна заявила об участии в праздновании 9 Мая в Москве

Израиль будет представлен на параде Победы в Москве и никогда не откажется от празднования 9 Мая.

Об этом в интервью ТАСС заявил исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Насколько я знаю, посол Израиля [Симона Гальперин] будет стопроцентно участвовать», — сказал дипломат.

Бен Цви также обратил внимание, что Израиль — единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов и «Бессмертный полк».

Военные иностранного государства примут участие в параде Победы в Москве

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никола Пашинян подтвердил, что будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Также на параде Победы будет присутствовать президент Сербии Александр Вучич, и в тот же день он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.