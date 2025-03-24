Представитель делегации РФ раскрыл подробности переговоров с США в Эр-Рияде

Делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде обсуждают серьезнейшие проблемы. Об этом заявил РИА Новости представляющий Россию на переговорах председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Переговоры делегаций России и США начались сегодня в Эр-Рияде в 10:00 по московскому времени. Россию на них представляет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Со стороны США за столом переговоров директор по политическому планированию Государственного департамента страны Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

По словам Григория Карасина, переговоры идут полным ходом и у сторон есть взаимопонимание.

«Ну как его может не быть, если мы сидим уже сколько - третий час, разговариваем о серьезнейших проблемах. Так что продолжим этот разговор», - пояснил сенатор.

Песков раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Риаде

Он также призвал не забегать вперед и не спрашивать пока о том, возможны ли еще российско-американские встречи на уровне экспертов.

«Мы еще это не закончили. Подождите, планировать наперед будем потом», - подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что на переговорах 24 марта Россия и США в первую очередь будут обсуждать безопасность судоходства в Черном море. В свою очередь Reuters сообщило о том, что в ходе встречи должны быть подняты вопросы о «линии контроля» и возвращении украинских детей.