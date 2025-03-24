По словам сенатора Алексея Пушкова, в так называемую российскую угрозу, тиражируемую политиками из Европы, верят только Макрон со Стармером, Мерцем и высшими еврочиновниками.

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При этом серьёзные люди странную демагогию Макрона не верит. Пушков отмечает, что доверия нет не только в Пекине, Дели, Бразилиа, Эр-Риаде, но и на всем Глобальном Юге.

Пушков обратил внимание, что Уиткоф, специальный посланник Трампа, рассказал Такеру Карлсону, что у России "на 100 процентов" нет планов о захвате Европу. Макрона высмеивают даже в социальных сетях, изображая его параноиком и умалишенным.

Однако сенатор подчёркивает, что Макрон далеко не умалишенный, каким кажется на первый взгляд. Он гиперциник, который пытается повысить свой рейтинг в Европе, разгоняя для этого истерику о "русских у ворот Парижа".

Макрон имеет желание стать лидером нового военного блока, которым становится Евросоюз, а затем, когда покинет пост президента Франции, рассчитывает на прямое участие в руководстве Европой в новом качестве.

Пушков отметил, что президент Франции одержим властью и это все, что у него есть.