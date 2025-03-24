Путин пожелал Кондратьеву удачи на выборах губернатора Краснодарского края

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и пожелал ему успехов на предстоящих в сентябре выборах главы региона.

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Так, в ходе разговора Кондратьев обратился к президенту с просьбой поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах губернатора.

"Для меня очень важно получить вашу поддержку и согласие. И только при вашей поддержке и согласии я готов буду выдвинуть свою кандидатуру на новый пятилетний срок", - сказал он,обращаясь к Владимиру Путину.

Президент в ответ заметил, что в целом у главы региона все получается, край развивается.

"Могу только пожелать вам удачи", - сказал он.

Путин также заявил, что в ходе предвыборной кампании необходимо активнее работать с людьми.