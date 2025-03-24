Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал людей, находящихся у власти на Украине, «выкормленными нацистами» и заявил, что Москва не отказывается от цели по денацификации Украины. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Лавров заявил об «особом» отношении Европы к киевским чиновникам. По его мнению, они нужны европейцам для противостояния с Россией.

«Это - выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под расистские нацистские знамена всю Европу для войны против РФ», - подчеркнул министр.

Он заявил, что Россия «не оставит без постоянного внимания» задачи по денацификации Украины. Глава МИД РФ указал, что украинские власти «законодательно и физически истребляют всё русское» - язык, культуру, СМИ и каноническое православие. Лавров подчеркнул, что Киев нарушает Устав ООН и свои международные обязательства «при полном попустительстве и пособничестве со стороны государств Европы».

Лаврова не интересует позиция стран ЕС по урегулированию на Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти «поставили во главу угла своей идентичности ложных героев», которые сотрудничали с Адольфом Гитлером. Как отмечал Путин, однажды в ходе разговора с Владимиром Зеленским он напомнил, что отец Зеленского воевал против фашистов во время Великой Отечественной войны.