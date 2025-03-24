В Госдуме объяснили бессмысленность переговоров России и Украины

В прямых контактах между Россией и Украиной нет необходимости, поскольку основными сторонами переговоров являются Москва и Вашингтон. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Киев не играет никакой роли, поэтому президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

— Основные стороны переговоров — Россия и США, значит, они поставят Украину в известность, какие будут условия. И сегодня встреча украинской и американской делегации проходит для того, чтобы довести до сведения позицию США. И мы видим, что при этом Зеленского не приглашают на эти переговоры и роль Украины здесь небольшая, поэтому необходимости сегодня вести переговоры России с Украиной нет никакой, — подчеркнул Чепа в беседе с News.ru.

Депутат также напомнил, что Киев не исполняет договоренности, которые были достигнуты президентом РФ Владимиром Путиным и его американской коллегой Дональдом Трампом. По словам Чепы, речь идет о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Встреча представителей России и США стартовала утром в понедельник. Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Представитель делегации РФ раскрыл подробности переговоров с США в Эр-Рияде

Со стороны США в переговорах участвуют старший директор по Европе в Совете нацбезопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на переговорах между Россией и США обсуждаются вопросы Черноморской инициативы и связанные с ней аспекты. По его словам, основная цель — обеспечение безопасности судоходства.