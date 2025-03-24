Песков: США делают выводы после ударов ВСУ по энергетике России

В Соединенных Штатах Америки делают выводы после ударов ВСУ по энергетическим объектам в России, несмотря на взаимную договоренность отказаться от таких ударов.

При этом российская армия строго соблюдает приказ Верховного главнокомандующего не атаковать энергоинфраструктуру Украины, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Пока иных команд со стороны президента не было. Наши Вооруженные силы выполняют все указания Верховного главнокомандующего. Безусловно, мы внимательно отслеживаем ситуацию. Имеют возможность ее отслеживать и делать соответствующие выводы и наши американские визави», — сказал Песков.

Песков раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Риаде

В минувшие выходные ВСУ продолжали атаковать и гражданские объекты, и объекты энергетики. Накануне без света остались более 11 тысяч жителей Запорожья после атаки электроподстанции в Пологах. Днем ранее ВСУ подорвали газоизмерительную станцию Суджа при отходе в Курской области.